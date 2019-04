Droogte kan Limburgse bedrijven tot 100.000 euro per dag kosten

Het zwarte kruispunt van de Kempische Steenweg en de Paalsteenstraat in Hasselt is heraangelegd. Een goede zaak, vindt ook bloemist Bart Bosmans. Alleen betreurt hij de manier waarop de werken zijn verlopen. Zijn bloemenzaak was een tijd lang onbereikbaar, maar door een fout in het systeem heeft hij geen recht op een hinderpremie.