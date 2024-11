Drugs, wapens en flessen lachgas ontdekt bij huiszoekingen in drugsonderzoek Alken

Twintig Limburgers die op de verkiezingen van 9 juni niet kwamen opdagen als bijzitter of voorzitter, moesten vandaag voor de strafrechter verschijnen in Tongeren. Amper vier van hen kwamen effectief naar de zitting. Omdat ze de minnelijke schikking van 250 euro niet betaalden, werden ze gedagvaard. Ze riskeren nu boetes die oplopen tot 800 euro plus gerechtskosten.