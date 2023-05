Drugslab op Extrema bewijst nut: nu ook vijfde & zesde gevaarlijke XTC-pil ontdekt

Een zonovergoten zaterdag, 20.000 bezoekers en het bordje 'uitverkocht' aan de ingang: Extrema Outdoor in Houthalen-Helchteren kende een quasi perfecte tweede dag van het dancefestival. Er was dus veel sfeer en beleving aan de Plas in Houthalen, maar de organisatie wilde ook waarschuwen. Zo was er een dievenbende actief op het festivalterrein die o.a. een ketting ter waarde van 2.000 euro buit maakte. En in het testlab voor drugs werd ook een gevaarlijke XTC-pil ontdekt, waarna de organisatie onmiddellijk waarschuwde via de LED-schermen.