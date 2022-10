In Peer werd gisteren een 30-jarige man zwaar toegetakeld tijdens een vechtpartij. Het parket en de politie onderzoeken wat er precies gebeurd is. Het zouden familieleden van de ex-partner van de 30-jarige man zijn die hem op straat toetakelden. De politie kon drie verdachten arresteren. De man uit Houthalen-Helchteren zou namiddag in de Achtzalighedenstraat in Peer de woning van zijn ex-partner (35) zijn binnengedrongen. Enkele familieleden van de ex-partner werden hierop gealarmeerd, waarna ze de 30-jarige man slagen zouden hebben toegebracht. Dat laat het Parket van Limburg weten in een persbericht. De lokale politie Kempenland kon drie verdachten van 18, 22 en 32 jaar arresteren. De verdachten zijn gisterenavond verhoord door de politie. Het parket Limburg contacteerde een wetsarts. Het labo van de FGP en het labo steunteam kwamen ter plekke. De 30-jarige man werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis van Pelt. Hij is buiten levensgevaar.Bekijk ook: