Echtgenote van Thomas Buffel overlijdt na slepende ziekte

Het bisdom Hasselt heeft een diaken geschorst wegens een melding van mogelijk grensoverschrijdend gedrag tegenover - op het ogenblik van de feiten - wellicht minderjarige personen. De feiten zouden dateren van ongeveer 15 jaar geleden. De man, die recent tot diaken is gewijd, stond in die periode in het onderwijs. De slachtoffers hebben zich gemeld korte tijd na de diakenwijding bij het Opvangpunt Misbruik in de Kerk, dat de bisschop op de hoogte bracht. Het bisdom heeft meteen gereageerd en stappen gezet die nodig zijn. De bisschop heeft justitie ingelicht over de zaak en de diaken geschorst in afwachting van verder onderzoek. De diaken is intussen ontheven van zijn pastorale taken.