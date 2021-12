Eekhoornfotograaf brengt boek uit

Een droom is werkelijkheid geworden voor de Diepenbeekse natuurfotograaf Niki Colement. Zijn eerste boek 'Dag kleine vriend' ligt vanaf vandaag in de boekhandel.

Niki is gepassioneerd door dieren. 4 uur lang stilzitten in de natuur voor de perfecte foto. Dat is wat hij wekelijks doet. Zijn specialiteit: foto's van eekhoorns in creatieve decors. Werk dat ook de auteur van kinderboeken Hilde De Wilde niet is ontgaan. Aan de hand van de foto's die in de pers verschenen heeft ze een kinderboek geschreven. Om het boek te financieren startten Niki en Hilde een crowdfunding op.

Het boek 'Dag kleine vriend' is intussen klaar en is vanaf vandaag verkrijgbaar in de Standaard Boekhandel.