Eerste Belgische F-35 vliegtuigen gaan eindmontage in bij fabrikant Lockheed Martin in Texas

De eerste twee Belgische F-35 gevechtsvliegtuigen staan op de eindmontagelijn bij fabrikant Lockheed Martin in Fort Worth in de Amerikaanse staat Texas. Naar verwachting zullen de toestellen eind dit jaar klaar zijn, waarna ze naar Luke Air Force Base in Arizona vertrekken. Daar zullen de eerste Belgische piloten worden opgeleid.

België heeft 34 F-35A vliegtuigen aangekocht om de F-16 te vervangen. De toestellen zijn momenteel in productie bij fabrikant Lockheed Martin in Texas. De eerste twee vliegtuigen, AY-01 en AY-02, zijn pas de eindmontage ingegaan. Daar zal de canopy worden gemonteerd en de motor geïnstalleerd. Ook worden de elektronische systemen nog getest. Vanuit de eindmontagelijn vertrekken de vliegtuigen naar de eindafwerking, waar de stealth coating wordt aangebracht.

Uitstel levering?

Door problemen bij producent Lockheed Martin zit er wel vertraging op de invoering van nieuwe software en schermen. Daardoor zal België de twee F-35 gevechtstoestellen die eind dit jaar geleverd zouden worden voorlopig niet aanvaarden. Dat bevestigt de woordvoerder van minister van Defensie Ludivine Dedonder. Omdat de software eerst gecertificeerd moet worden, zou de oplevering van de vliegtuigen enkele maanden kunnen opschuiven.

Producent Lockheed Martin maakt zich sterk dat het de deadline van eind 2023 wel zal halen. Het bedrijf plant in december nog steeds de uitrol van de eerste Belgische F-35 te vieren.

Arizona

De eerste F-35 toestellen zullen gestationeerd worden op Luke Air Force Base in Arizona. Daar zullen de Belgische piloten en techniekers hun opleiding krijgen. In 2025 zullen de eerste gevechtsvliegtuigen in ons land aankomen op de luchtmachtbasis in Florennes. In 2027 volgt dan Kleine Brogel.