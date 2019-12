Eerste cannabisshop opent zijn deuren in winkelcentrum Hasselt

Het Hasseltse bedrijf Cegeka heeft de IT-afdeling van de Nederlandse telecomreus KPN overgenomen. Het bedrijf verdubbelt daarmee haar omzet in Nederland. CEO Stijn Bijnens, die er nu jaar aan de slag is, drukt zo zijn stempel op de groei van Cegeka. De activiteiten in Nederland zijn nu even groot als die in België. Het aantal medewerkers stijgt tot bijna 6.000. KPN is te vergelijken met Proximus in ons land. Het is Cegeka's grootste overname ooit.