Er is een eerste coronadode gevallen in België. Dat meldt minister van volksgezondheid Maggie De Block. De negentigjarige vrouw werd behandeld in Iris Ziekenhuizen Zuid in Brussel.

Ook zijn er 47 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld in ons land. 29 daarvan in Vlaanderen, 7 in Brussel en 11 in Wallonië. In totaal is het aantal besmettingen opgelopen tot 314.