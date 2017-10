Eerste energiepositieve gebouw van ons land staat in Maaseik

En we blijven in Waterschei voor de laatste aflevering in onze reeks over de Limburgse incubatoren. IncubaTHOR in het Thorpark is vooral gericht op hernieuwbare energie, maar biedt evenzeer onderdak aan bedrijven uit de bouw- of ICT-sector. De goede ligging en de extra faciliteiten die er op het Thorpark aanwezig zijn, zijn voor vele bedrijven een reden om zich te vestigen in Waterschei.