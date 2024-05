Eerste lichting van Talenten Academie Limburg studeert af

door Jarne Scheepers

In C-mine is gisteren de eerste lichting van de Talent Academie Limburg afgestudeerd. De organisatie werd drie jaar geleden opgericht met als doel het aantal schoolverlaters in Limburg te verminderen. TALim richt zich vooral op kinderen uit kansarme gezinnen en organiseerde elke zaterdagvoormiddag workshops. Daarbij kwamen gastsprekers uit verschillende sectoren aan het woord of werden er bedrijfsbezoeken georganiseerd. De organisatie kijkt met trots terug op de eerste generatie afgestudeerde leerlingen en hoopt dat de leerlingen er een bredere visie aan hebben overgehouden.