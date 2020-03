Genoeg cipiers aanwezig voor eerste minimale dienstverlening in gevangenis Hasselt

De politie van de zone CARMA is op zoek naar een overvaller die toesloeg in een ALDI-winkel in Genk. De man wist 600 euro afhandig te maken van een kassierster en vluchtte de weg. Even later wist hij een lift te forceren met een wagen naar het station van Genk. Toen de nietsvermoedende bestuurder bloed op zijn passagierszetel opmerkte, verwittigde hij de politie. Die doet een oproep tot getuigen in het VTM-opsporingsprogramma FAROEK.