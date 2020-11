'Einde van tweede golf pas in 2021. Voor het einde van dit jaar kunnen coronaregels niet volledig afgebouwd'

In de Belgische ziekenhuizen lagen er gisteren 1.223 Covid-patiënten op de afdeling intensieve zorgen. Daarmee zitten de ziekenhuizen bijna aan het record van de eerste golf, toen er begin april 1.285 patiënten op intensieve zorg lagen. Deze week schakelen de hospitalen naar de hoogste fase, waardoor er extra bedden worden vrijgemaakt voor coronapatiënten. Momenteel liggen er 6.823 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen. De afgelopen week kwamen er elke dag gemiddeld 656 nieuwe ziekenhuisopnames bij. Dat is een stijging van 40 procent in vergelijking met de week ervoor. Maar tegelijk verlaten dagelijks ook honderden mensen het ziekenhuis, afgelopen zaterdag zelfs een record van 657 patiënten. Het aantal overlijdens stijgt wel fors. De voorbije week stierven elke dag gemiddeld 113 mensen aan het coronavirus. Dat zijn er dagelijks gemiddeld 70 meer dan de week voordien. Ook het aantal besmettingen blijft stijgen. Tussen 23 en 29 oktober zijn gemiddeld 15.582 nieuwe coronabesmettingen per dag bevestigd. Dat is een toename met 14 procent. Het werkelijke aantal besmettingen ligt waarschijnlijk hoger, want door de nieuwe teststrategie worden enkel nog mensen met symptomen getest.