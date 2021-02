Elise Mertens heeft samen met Aryna Sabalenka het dubbelspel gewonnen op de Australian Open. In de finale waren Mertens en Sabalenka -te sterk voor het Tsjechische duo Krejcikova-Siniakova.

In twee sets rekenden Mertens en Sabalenka af met het Tsjechische duo: het werd 2-6 en 3-6. Het is hun tweede grandslamtitel. In 2019 wonnen ze samen de US Open.