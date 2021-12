ELZ Noord-Limburg lanceert eindejaarscampagne: ‘Bedank zorgverleners met een kerstkaartje’

2021 was opnieuw een zwaar jaar voor de zorgsector. De Eerstelijnszone Noord-Limburg wil daarom haar netwerk van zorg- en welzijnsverstrekkers een hart onder de riem steken met een kerstkaartjescampagne. Van 20 december 2021 tot en met 9 januari 2022 kunnen inwoners van Bocholt, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Lommel, Peer en Pelt een hartverwarmend kaartje met een persoonlijke boodschap sturen naar hun favoriete zorgverlener, welzijnswerker of organisatie.

“Tijdens de pandemie toonden we onze dankbaarheid voor het zorgpersoneel al op verschillende manieren”, vertelt voorzitter van de Eerstelijnszone Theo Hamblok. “Tijdens de eerste golf klapten we in onze handen en hingen lakens buiten. Met kerst en eindejaar in het vooruitzicht willen we hen na het tweede volle coronajaar nog eens van harte bedanken. Een kaartje is een klein persoonlijk gebaar dat een grote impact kan hebben. Op deze manier willen we de helden van zorg en welzijn ook dit jaar bedanken en een warm hart toedragen.”

Ken je iemand die in de zorg- of welzijnssector werkt en wil je die persoon graag bedanken voor alle goede zorgen? Of een hart onder de riem steken? Stuur dan een kaartje met een persoonlijke boodschap via www.elznoordlimburg.be. Of print het af, breng het naar de post of geef het persoonlijk af aan de persoon of organisatie in kwestie. De campagne loopt nog tot en met 9 januari 2022.