Enkele gebouwen op Corda Campus zitten zonder elektriciteit na kleine ontploffing

- Het parket Limburg doet een oproep aan de dieven van een obus in Bocholt om zich te melden bij het dichtstbijzijnde politiecommissariaat. Het gaat om een levensgevaarlijk springtuig dat gemakkelijk kan ontploffen. - De landbouwers moeten hun verantwoordelijkheid nemen voor de aanhoudende modderstromen in de Tongerse deelgemeente Diets-Heur. Dat zegt gedeputeerde voor leefmilieu Ludwig Vandenhove in een gesprek met onze redactie. - In Kuringen bij Hasselt valt een kraan op een wooncomplex. Daarbij raakt een arbeider gewond. - In de discussie rond de pensioenhervorming roept werkgeversorganisatie VKW Limburg op om een einde te maken aan wat ze noemt de onzin van de zware beroepen. Iedereen moet maar langer werken. - En in het vierde deel van de TVL-reeks over de zorginstellingen van de vzw Stijn gaan we vandaag op pad met thuisbegeleiders.