Enquète verkeersveiligheid Vias: Limburgers kampioenen autogebruik, openbaar vervoer niet populair

Wie vanaf volgende maand met de auto naar Leuven of Brussel wil, moet rekening houden met extra files op de E314. Wegen en Verkeer start vanaf 2 maart met de renovatie en verbreding van het viaduct in Wilsele. Het verkeer moet er een jaar lang over versmalde rijstroken en er geldt een snelheidsbeperking van 70 kilometer per uur. De werken zullen voor grote hinder zorgen. De Vlaamse Regering wil het verkeer op de E314 tussen Brussel en Aarschot vlotter laten rijden en besliste daarom om een spitsstrook aan te leggen tussen Herent en Aarschot. Als voorbereiding op die spitsstrook wordt nu het viaduct gerenoveerd.