Erik Gerits (CD&V) wil centrum Genk herinrichten om meer shoppers te lokken

Lanaken is financieel gezonder dan in 2012 en toch is er veel geïnvesteerd. Paradepaardje is het multifunctionele sportcomplex Montaignehof. Ook is Sappi verankerd als belangrijkste werkgever. De vraag is dus of het weerwerk van de oppositie tegen het verkeerscirculatieplan of de verkoop van De Krieckaert is blijven hangen. Burgemeester Marino Keulen is sterk qua aanwezigheidspolitiek. De tweede grootste partij CD&V maakt hem opvallend het hof.