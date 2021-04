Het gaat weer helemaal de verkeerde kant uit met de coronacrisis in Limburg. Terwijl het draagvlak voor de coronamaatregelen dag na dag smelt als sneeuw voor de zon, is er in onze provincie een onrustwekkende stijging van het aantal besmettingen. Vooral in het Maasland met Maaseik, Dilsen-Stokkem, Lanaken en vooral Maasmechelen is de situatie niet onder controle. Het aantal ziekenhuisopnames blijft stijgen en zit op een kritiek punt, waarschuwt gouverneur Jos Lantmeeters. Er mag geen ramp of ernstig ongeval gebeuren in Limburg, want alle plaatsen op intensieve zorgen in de ziekenhuizen zijn bezet, klinkt het. Veel besmettingen vinden plaats in familiekring. De gouverneur ondersteunt de dringende oproep van burgemeester Terwingen van Maasmechelen om samenscholingen in parken en openbare plaatsen te beperken. Want het helpt niet om scholen te sluiten, als iedereen elkaar blijft zien in de parken.