Even gedaan met mooi weer: dagenlang wisselvallig en regenachtig

Het zomerweer van de afgelopen dagen, was maar van korte duur. De volgende dagen zullen er veel regenzones en buien passeren over onze provincie. De temperatuur blijft wel redelijk aangenaam met maxima tot 22 graden.



Vanochtend kregen we te maken met het regengebied dat boven België ligt. Plaatselijk kan tot wel 20 tot 25 millimeter neerslag vallen. In de loop van de middag trekt de regen stilaan richting Nederland weg, waarna zonnige momenten en nog enkele buien elkaar afwisselen. De temperatuur zet ten opzichte van de voorgaande dagen een daling in: het wordt maximaal nog 16 graden vlak aan zee en in de Ardennen tot 20 graden in het centrum van ons land. De wind waait zwak met kracht 1 of 2 uit richtingen tussen zuid en west.



Aanhoudend wisselvallig

De langere termijn staat in het teken van wisselvallig, maar vaak wel zeer groeizaam weer. Dagelijks komt het tot stevige buien waarbij vooral aanstaande vrijdag regionaal flink wat regen kan vallen. Komend weekend en tijdens de pinksterdagen krijgt de zon iets meer ruimte en dan is vooral in de kustregio's de buienkans kleiner. Onder invloed van een zuid- tot zuidoostenwind blijft de temperatuur wel redelijk op niveau. De maxima komen meestal uit rond 19 graden, wanneer het zonnetje wat langer doorbreekt is dan 20 tot 22 graden mogelijk in het centrum en noorden van ons land.