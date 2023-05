Ex-Genkies Ogunjimi & Matoukou: "In titel blijven geloven tot laatste speeldag."

Racing Genk kan de titeldroom stilaan opbergen na een 3-0-pandoering tegen Union. Om een onverklaarbare reden was Genk in het Brusselse Dudenpark niet op de afspraak. "Voor de rust was het mannen tegen jongens", gaf trainer Wouter Vrancken toe. Helemaal uit de titelkoers is Genk nog niet geslagen. Het moet zondag thuis wel winnen tegen Union en Antwerp moet op het veld van Club Brugge een steek laten vallen. Dan ligt de vijfde titel nog binnen handbereik. Maar voorwaarde is wel dat Racing Genk dringend zijn goede vorm terugvindt en een 9 op 9 pakt in de drie resterende play off-duels. Een andere optie is er niet.