Ex-Rode Duivels Stijnen en Nilis over EK-kansen België:"Alles hangt af van Kevin De Bruyne"

Wellenaar Jarno Widar heeft zonet de eerste bergrit gewonnen in de Giro Next Gen, de Italiaanse rittenkoers voor toptalenten. De 18-jarige Belofterenner van Lotto-Dstny is meteen ook de nieuwe leider in het klassement. Morgen begint in Beringen de Baloise Belgium Tour met een tijdrit in Koersel. Eén van de blikvangers is net als vorig jaar Jasper Philipsen. Voor de Vlam van Ham wordt het zijn eerste wedstrijd sinds Parijs-Roubaix. Voor Philipsen is de Baloise Belgium Tour de ideale voorbereiding op een drukke zomer: met het Belgisch Kampioenschap, de Ronde van Frankrijk en mogelijk ook de Olympische Spelen. Daarover sprak Philipsen al met bondscoach Sven Vanthourenhout.