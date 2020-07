Het Lommelse Kristalpark III, reeds bereikbaar via de weg en het spoor, krijgt binnenkort ook een ontsluiting via het water. Voor de ontwikkeling van een watergebonden containerterminal hebben de Limburgse Investeringsmaatschappij LRM en stad Lommel een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met BCTN nv, een inland terminaloperator. Dankzij de nieuwe containerterminal zal Kristalpark III via het kanaal van Beverlo en vervolgens het kanaal Bocholt-Herentals verbonden worden met de haven van Antwerpen. Deze waterverbinding komt boven op de bestaande spoorconnectie van de IJzeren Rijn. Kristalpark lll ligt op een industriezone van in totaal bijna 900 hectare in Lommel, in het hart van de Euregio. Steeds meer bedrijven vinden hun weg naar dit industrieterrein, dat dankzij de aanwezigheid van het Kristal Solar park beschouwd wordt als het meest duurzame bedrijventerrein van Vlaanderen. Het grootste zonnepark van de Benelux telt 303.000 zonnepanelen, goed voor een jaarlijks vermogen van 85.000 MWp. “De ontsluiting van het bedrijventerrein via autowegen en spoorwegen is al een feit. De verbinding via het water is een puzzelstuk dat ontbreekt op deze site”, zegt Tom Vanham, CEO van de Limburgse Investeringsmaatschappij LRM. “In het verleden werden al voorbereidingen getroffen qua infrastructuur om een overslagterminal te realiseren, maar het was wachten op een uitbater die dat aspect voor zijn rekening zou nemen.” LRM en stad Lommel zijn nu in onderhandeling met BCTN nv, deel van BCTN Group of Inland Terminals, rond de ontwikkeling en uitbating van een watergebonden containerterminal. De partijen hebben hierover een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. De loskades en overslaginfrastructuur zijn reeds aanwezig op Kristalpark langs het Kanaal van Beverlo, dat verbonden is met het Kanaal Bocholt-Herentals. “Als de waterweg benut kan worden, wordt Kristalpark III niet alleen het meest duurzame, maar ook het best ontsloten industriegebied in de omgeving”, zegt burgemeester van Lommel Bob Nijs (CD&V). “Wij bekijken graag wat mogelijk is met de kandidaat-uitbater. Er moet nog een vergunningstraject doorlopen worden en daar zal stad Lommel haar rol in spelen.”