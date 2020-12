Op de erfgoedsite be-Mine in Beringen is de restauratie van de kolenwasserij - waar zoveel om te doen is - bijna klaar. En het resultaat mag gezien worden. In feite gaat het over kolenwasserij 4. Voor een bedrag van ruim 4 miljoen euro is er eerst al het oud ijzer uitgehaald en wordt het gebouw klaargestoomd voor de komst van een hotel. Begin volgend jaar is de oplevering, maar bouwheer LRM wil er nog niet veel over lossen en houdt het officieel op verschillende herbestemmingsplannen die op tafel liggen. Kolenwasserij 1 en 3 is een ander verhaal. Vlaams minister Diependaele wil overgaan tot deklassering en alleen de onderbouw beschermen. Achter de schermen lopen de onderhandelingen met de tegenstanders, die vooral bekommerd zijn om het iconische uitzicht van de historische mijnsite. Wij kregen een exclusieve rondleiding in de gerestaureerde gebouwen.