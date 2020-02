Expertenrapport na fatale brand Beringen klaar

- De onderofficierenschool van Saffraanberg in Sint-Truiden kampt na al maandenlang met waterproblemen. Zo werken de douches regelmatig niet. Een definitieve oplossing is niet meteen in zicht.- Het Atlas College in Genk is aangevallen door cybercriminelen. 1.700 computers werden gehackt en zijn onbruikbaar. Waarschijnlijk willen de daders losgeld.- Door het gebrek aan openaar vervoer in Heers plannen verschillende ouders de gemeente te verlaten. Want de weinige bussen die er rijden zijn regelmatig te laat of dagen zelfs helemaal niet op.- Minister Zuhal Demir wil speciale eenheden inzetten in de strijd tegen de everzwijnen. Het ziet er ook naar uit dat er geen schadevergoedingen gaan uitbetaald worden.- En heel wat fotospeciaalzaken sloten de afgelopen jaren de deuren. Slechts een handvol winkels houdt in Limburg het hoofd boven water.