Extrema Outdoor blikt terug op zeer geslaagde editie: "Blijven zeker in Houthalen-Helchteren"

door Niels Christiaens

65.000 toeschouwers hebben de voorbije dagen gefeest aan de Plas. Dat had alles te maken met Extrema Outdoor. Het event blijft groeien en zit in Houthalen-Helchteren stilaan aan zijn limiet. Maar een verhuis is geen optie. Extrema Outdoor en de Plas gaan hand in hand. Ook burgemeester Alain Yzermans is een tevreden man onder meer omdat de organisatie er alles aan doet om alles zo veilig en optimaal mogelijk te laten doorgaan.