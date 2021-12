‘Fast Pass’ PCR-testcentra geopend speciaal voor zorgverleners

"Laat ons zelf onze bedden organiseren, we hebben het al gedaan bij de eerste, tweede en derde coronagolf." Dat is de dringende oproep aan de overheid van het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden. De ziekenhuizen kregen gisteren plots te horen dat ze alle niet-dringende zorg moeten uitstellen. Het is vooral een probleem om nog voldoende personeel te vinden. Het Sint-Trudo Ziekenhuis pleit ook in Haspengouw voor een lichte lockdown, zoals de burgemeesters in Noord-Limburg op eigen initiatief hebben afgesproken. "Het is de schuld van de overheid dat we in deze situatie beland zijn, door het uitblijven van doortastende maatregelen", stelt de ziekenhuisdirectie.