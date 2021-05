Federaal parket doet oproep aan Jürgen Conings: “Neem contact op met iemand die je vertrouwt”

In de klopjacht op Jürgen Conings heeft het gerecht in heel het land op tien plaatsen huiszoekingen uitgevoerd. In Limburg waren er huiszoekingen in Dilsen-Stokkem, Zutendaal, Ham en Peer, zo bevestigt het federaal parket aan onze redactie. De zoektocht breidt zich daarmee uit, zoals gouverneur Jos Lantmeeters gisteren in het nieuws van TV Limburg al aankondigde. In Dilsen-Stokkem vond een huiszoeking plaats in de woning van Jürgen Conings. Speurders namen er DNA in beslag om het te vergelijken met materiaal dat is gevonden in het Nationaal Park Hoge Kempen. De politie viel ook binnen op een ranch in Peer.