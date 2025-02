Federale Gerechtelijke Politie toont buit van grote drugsactie: 16 drugscriminelen opgepakt

- Politie en parket zijn op zoek naar de dader van een schietpartij in Maasmechelen. Hij vluchtte weg op een zwarte scooter.- Warme bakkers zijn een uitstervend ras. In Hasselt sluit met Depaifve de laatste warme bakker in het centrum de deuren.- We rijden exclusief mee met de eerste operationele elektrische vrachtwagens die door transportbedrijf H. Essers worden ingezet.- Meer dan 4 miljoen fietsers gebruikten in 2024 de Limburgse fietssnelwegen.- En Racing Genk kan zich na een spektakelwedstrijd tegen Club Brugge niet plaatsen voor de bekerfinale.