Festival Zwart Goud maakt line-up bekend

Het ontdekkingsfestival Zwart Goud in Maasmechelen maakt vandaag haar volledige line-up bekend. Maar liefst 13 artiesten geven het beste van zichzelf op zaterdag 27 juli in het nationaal Park Hoge kempen. Het festival focust zich vooral op genres als elektronica, hiphop, jazz en soul.

Zwart Goud zet elk jaar in op vernieuwend en opkomend talent. Zo presenteren ze dit jaar bijvoorbeeld jazz van Dishwashers_, elektronica van vieze meisje en experimentele hiphop van Senna JMB. Ook Woodville brengt stevige hiphop. “Het Houthalens collectief is aan een stevige opmars bezig en doet me denken aan Stikstof in hun jonge jaren”, zegt organisator Simon Colla. "Ook interessant worden de shows van Niels Orens en freq444 in ons bos. Zij zullen een performance geven met geprojecteerde beelden eenmaal de zon achter de horizon is verdwenen."

Daarnaast staat ook Reinele Bakole op het podium, een jonge muzikante die wordt beschouwd als rijzende ster van de Belgische soul-scene. En ook Jean Vallery, beter bekend als rapper van Blackwave, zal met zijn soloproject één van de eerste festivalhows spelen.

Het terrein van Zwart Goud zal er dit jaar net iets anders uitzien, volgens organisator Simon Colla: “We grijpen de kans om onze connectie met de natuur nog verder uit te breiden en trekken daarom dieper het nationaal park in”. Het was tijd voor verandering, dus werd het festivalterrein herbekeken. Samen met haar bezoekers en artiesten gaat het festival op zoek naar verbinding met haar omgeving. Dit zal zorgen voor een nog meer unieke sfeer tijdens het festival. Aangezien Zwart Goud zorg wil dragen voor haar locatie, zal er ook dit jaar weer maximaal ingezet worden op duurzame inspanningen en zal het terrein met respect voor fauna en flora behandeld worden."