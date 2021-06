Festivals met 75.000 bezoekers en horeca open tot 23 uur 30?

Rock Herk plant een kleinschalig festival in september. De organisatie krijgt 75.000 euro steun om een coronaproof evenement te organiseren. Daarom zal Rock Herck op 10 en 11 september een klein festival houden, op de vertrouwde site in Herk-de-Stad. Hoe het festival er precies zal uitzien is nog niet duidelijk, de organisatie gaat nu aan de slag om de details uit te werken. Vandaag maakte Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) bekend dat 70 festivals in totaal 10 miljoen euro krijgen om een coronaproof evenement te organiseren. Ook Rock Herk diende een dossier in. De organisatie krijgt nu 75.000 euro steun. "Dankzij die subsidies kunnen we in september een kleinschalig Rock Herk houden," klinkt het bij de organisatie. Het alternatieve Rock Herk zal doorgaan op 10 en 11 september. Hoogstwaarschijnlijk op de site in Herk-de-Stad. Hoeveel publiek aanwezig mag zijn, is nog niet duidelijk. En ook over de bands is nog niets geweten. De organisatie gaat nu aan de slag om het festival zo snel mogelijk concreet te maken.