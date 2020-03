FGP pakt zes Limburgers op in grootschalig onderzoek naar computerfraude

Vanaf maandag openen in het politiekantoor van Bree en in het gemeentehuis van Houthalen-Helchteren de eerste virtuele politieloketten. Een wereldprimeur, klinkt het bij politie Carma, die de service ook in de 6 andere gemeenten van de zone gaat installeren. Burgers kunnen vanop afstand hun klachten indienen en die worden onmiddellijk behandeld. Op termijn zal het digitale politieloket 24 uur op 24 en 7 dagen op zeven bereikbaar zijn. Het is niet gebonden aan het politiekantoor, het kan ook op grote evenementen of tot in de kleinste uithoeken van de politiezone uitgerold worden.