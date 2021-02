FGP voert 25 huiszoekingen uit in Limburg: 17 personen gearresteerd

De politie Limburg Regio Hoofdstad heeft gisterenavond een klopjacht gehouden op drie autodieven. Die werden rond 20.30 uur onderschept in Lummen en vluchtten te voet weg. Voorlopig konden de verdachten nog niet gevat worden. De wagen werd twee dagen eerder gestolen in het Vlaams-Brabantse Bierbeek, vlakbij Leuven. Het was een ANPR-camera die de nummerplaat van de gestolen auto gisterenavond registreerde. Onmiddellijk werd een signalement uitgestuurd naar alle politiepatrouilles in de buurt. Even later werd het voertuig opgemerkt door een interventieploeg. De drie inzittenden lieten de auto achter in de Claeshoekstraat in Lummen en vluchtten weg. De politie LRH hield daarop een klopjacht in de omgeving. Daarbij werden de speurhonden en een politiehelikopter van de federale diensten ingezet. De verdachten konden gisterenavond niet gevat worden. De politie LRH volgt de zaak verder op.