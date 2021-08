Fietsen door de Heide kent sterke start met 70.000 bezoekers

Nadat het vorig jaar niet mogelijk was door corona kan iedereen die dat wil opnieuw zelf blauwe bessen plukken in Blueberry Fields. De zelfpluk in Beringen is populair bij professionele plukkers, maar vooral bij gezinnen met kinderen die er een heuse familie-uitstap van maken. En ze hebben geluk: 2021 is ook nog eens een goed bessenseizoen.