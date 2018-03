Fietsen door het water is genomineerd voor de World Landscape Awards

- Een 32-jarige Genkenaar hangt een celstraf van 30 maanden boven het hoofd voor het bestoken van 32 vrouwen met allerhande seksueel getinte berichten. We spraken met één van hen. - Overpelt is de eerste gemeente in Vlaanderen, die de Bringme Box in gebruik neemt om de hinder bij wegeniswerken te verzachten. Dat beweert althans de producent van het slimme postkantoor. - Bronsgieter Marco Horstra uit Riemst heeft een kunstwerk gegoten voor Maastricht. Het beeld werd vandaag onthuld door de Nederlandse koning Willem Alexander. - De paasvakantie staat voor de deur. Het slechte weer in onze provincie doet veel Limburgers voor de zon kiezen. Zo blijkt uit een rondvraag van onze redactie. De crisis ontstaan na de terreuraanslagen is verteerd. - En in de hele discussie over de pensioenleeftijd gingen we naar Fons Janssens uit Leopoldsburg. De 73-jarige zelfstandige werkt zeven op zeven. En dat wil hij nog minstens tien jaar blijven doen.