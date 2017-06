Fietsen door het water lokte afgelopen twee maanden al 40.000 bezoekers

Meer dan 1.000 gasten hebben vrijdagavond deelgenomen aan de Iftaravond in zaal Laila in Zwartberg. Onder hen een groot aantal kijkers van TV Limburg die de uitnodiging van de Turkse verenigingen in Genk aannemen via onze zender. Iftar is de maaltijd die moslims tijdens de ramadan eten vlak na zonsondergang en daarbij staat het delen centraal. De organisatie wilde op deze manier zo veel mogelijk mensen laten kennismaken met de traditie.