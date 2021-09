Fietser uit Hoeselt test positief op vier soorten drugs

Gisteren werd op de parking aan het commissariaat te Bilzen een bestuurder gecontroleerd omdat hij onterecht geparkeerd stond op een plek voorbehouden aan mindervalide personen. Na een controle bleek de 45-jarige man onder invloed van drugs te rijden. Bovendien vonden agenten ook drugs in zijn auto. De bestuurder legde eerst een negatieve ademtest af. Een afgenomen speekseltest tekende wel positief. Het rijbewijs van de 45-jarige bestuurder werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. Een maand geleden werd de bestuurder ook al betrapt toen hij onder invloed van drugs reed. In zijn voertuig werd vloeibare drugs aangetroffen. De drugs werden in beslag genomen en de verdachte werd in een politiecel geplaatst voor de duur van het onderzoek. De lokale recherche ging over tot een huiszoeking in Mopertingen. Hierbij werden nog verdovende middelen aangetroffen in de tuin van de woning. Met de hulp van een federale drugshond werden nog bijkomend verdovende middelen aangetroffen, verborgen in een goot. De gevonden drugs werden eveneens in beslag genomen. De verdachte werd vervolgens verhoord en zal later gedagvaard worden.