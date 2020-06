Filippijnse Mary krijgt ontslag in woonzorgcentrum nu druk door coronacrisis afneemt

Vandaag voeren werknemers in de zorgsector in het hele land lokale acties. Tijdens de corona-epidemie werd er dagelijks geapplaudisseerd voor de verpleegkundigen. De sector hoopt dat de overheid die appreciatie nu ook toont door de werkomstandigheden van verpleegkundigen te verbeteren. Ze willen dat hun beroep erkend wordt als zwaar beroep, ze eisen meer handen, en een betere verloning. "Het wordt tijd dat er naar ons geluisterd wordt," klinkt het. En dat willen ook de patiënten in de woonzorgcentra. In een video getuigen ze unaniem: "De verpleegsters hebben te veel werk, en hebben daarom minder tijd om gewoon eens een babbeltje met ons te slaan," vertellen ze. "Het moet allemaal snelsnel gaan". En ook de verpleegkundigen merken dat hun patiënten daaronder lijden. "De bewoners leven echt op als we even met hun kunnen praten. Maar er is gewoon geen tijd voor." videoboodschap WZC from Geert Berden on Vimeo.