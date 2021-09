Met Vurige Vijvers zet Stad Genk de deuren als evenementenstad weer wagenwijd open. Van zaterdag 30 oktober tot en met woensdag 3 november vormt het Molenvijverpark opnieuw het decor voor een heus licht- en vuurspektakel. Vurige Vijvers duurt zelfs één dag langer. Nieuw dit jaar is dat het parcours is opgedeeld in twee verschillende ‘werelden’ en dat het ook een stukje langer is dan bij de vorige edities. Tijdens de wandeling, die in totaal ongeveer één uur duurt, passeer je eerst langs Schemerland, het lichtparcours. Hier staan magische en feeërieke lichtinstallaties centraal. Hier zal je bijvoorbeeld hologrammen (3D-beelden van objecten via lichtprojectie) treffen, iets dat nooit eerder is vertoond in onze regio. Wandel je verder, dan kom je in Vuurland. Daar wacht je een vuurspektakel op door verschillende vuurartiesten en -installaties. Vurige Vijvers is met één dag uitgebreid en duurt vijf in plaats van vier dagen. Omwille van de gezondheid en veiligheid van de bezoekers en medewerkers is Vurige Vijvers een COVID Safe evenement. Naast het inkomticket is ook een geldig Covid Safe Certificaat voor alle bezoekers ouder dan 12 jaar nodig. De organisatie voorziet geen COVID-testen.