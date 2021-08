Grote controleactie bij eetzaken in Tongeren

- Door de uiterst besmettelijke deltavariant zal de corona testrategie aangescherpt worden. Wie volledig gevaccineerd is wordt ook strenger gecontroleerd.- De oppositie in Sint-Truiden is boos omdat er geen politiek debat komt over de Truiense vaccinatiesaga met burgemeester Veerle Heeren.- In Borgloon is een woning onbewoonbaar na een zware brand.- Een schepen in Peer vreest dat het draagvlak voor de wolf te klein is geworden na een zoveelste aanval op schapen.- En Cesar Zuiderwijk van de wereldberoemde band Golden Earring vormt een nieuwe band met de Limburgse drummer Mario Goossens.