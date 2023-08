Florence + the Machine zegt optreden op Pukkelpop af om medische reden

Veel volk, veel muziek en veel hoogtepunten! in Kiewit stevent Pukkelpop af op alweer een historische editie met veel jonge festivalgangers die in Hasselt het hoogtepunt van hun zomer beleven. We gaan zo meteen live naar de festivalweide maar we kijken eerst naar een verslag van de afgelopen uren, met daarin onder meer Bazart die op de Mainstage een eerbetoon aan Stijn Meuris van Noordkaap bracht met een cover van Van God Los.