Foorkramers betalen geen standgeld in Hamont-Achel

Van 11 juli tot en met 29 augustus zullen er opnieuw zondagsmarkten plaatsvinden in Genk. De populaire rommelmarkt, werd vorig jaar noodgedwongen geannuleerd wegens corona. Dit jaar kan het wel weer, zij het in een aangepaste vorm. Zo is er plaats voor maximum 300 standhouders, moeten bezoekers een eenrichtingsroute volgen en zijn er geen muzikale acts of straatanimatie. De standen komen uitzonderlijk aan één kant van de straat te staan. Het aanbod zal hierdoor iets kleiner zijn. Je mag de markt in groepjes van maximum vier personen bezoeken, tenzij je gezin uit meer gezinsleden bestaat. Daarnaast zijn bezoekers verplicht een eenrichtingsroute te volgen, voor een vlot en veilig ‘verkeer’ tussen de standen. Er zijn verschillende in- en uitgangen waar je handgel kan gebruiken. Gezien de zondagsmarkt traditiegetrouw heel wat volk samenbrengt, wordt aan de mensen gevraagd om een mondmasker te dragen tijdens hun bezoek aan de markt.