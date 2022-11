Fotograaf uit Diepenbeek wint Publieksprijs National Geographic

Het was vandaag een topeditie voor de tweedehandsbeurs in de Trixxo Arena in Hasselt. De opkomst is volgens de organisatie terug op het niveau van voor corona. Op de beurs vind je kleding, speelgoed, antiek, meubels, noem het maar op. In deze moeilijke tijden waarin alles duurder wordt, is het voor veel mensen zeker een bezoekje waard.