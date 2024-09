Freinetschool in Genk krijgt honderdste groene speelplaats van Limburg

Freinetschool on the MOVE in Genk is de honderdste Limburgse school die kiest voor een groene speelplaats. De provincie voorziet subsidies om scholen aan te moedigen om hun speelterreinen te ontharden.

De leerlingen van de Freinetschool kregen vandaag, tijdens een creatieve workshop met stoepkrijt, alvast een voorsmaakje van hun nieuwe groene speelplaats. Gedeputeerde voor Natuur en Onderwijs Bert Lambrechts verwijderde ook de eerste speelplaatstegel, meteen het officiële startschot van de vergroeningsoperatie.

Ondersteuning

Het Provinciaal Natuurcentrum en het MOS-project helpen scholen om hun speelplaatsen om te vormen tot groene, inspirerende leer- en speelomgevingen. “We hebben al 100 scholen begeleid bij hun vergroening dankzij onze subsidies en expertise”, verduidelijkt gedeputeerde Lambrechts. “Van die 100 scholen hebben 55 hun project inmiddels afgerond. Gezamenlijk hebben zij 8.300 bomen en struiken geplant en meer dan 12.200 m² aan speelplaatstegels verwijderd. Daarmee realiseren we in Limburg een positieve impact voor ruim 13.600 leerlingen en 1.800 leerkrachten.”

Freinetschool on the MOVE

Freinetschool on the MOVE in Genk is de nieuwste school die mee in het project stapt. “MOVE staat voor Motiveren, Ontdekken, Verkennen en Experimenteren. Een groene omgeving is ideaal om dit te realiseren”, vertelt directeur Carmen Janssen. “Met hulp van het Provinciaal Natuurcentrum en de begeleiding door MOS, pakken we de verouderde speelplaats aan. Een waterbak en groen eiland worden de blikvangers en er komen rustige hoekjes voor onze leerlingen. We ontharden en vergroenen om meer biodiversiteit, speelruimte en mogelijkheden voor buitenlessen te creëren."