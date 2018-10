Frieda Brepoels: "CD&V heult mee met KU Leuven om groei Universiteit Hasselt tegen te houden"

In de TVL-verkiezingsreeks De Eerste Keer gaan we opnieuw op zoek naar het antwoord op de vraag waarom iemand kandidaat is bij de gemeenteraadsverkiezingen als hij of zij zo goed als geen kans maakt om verkozen te worden. 10 kandidaten, 10 portretten. 10 heel bijzondere redenen om naar de gunst van de kiezer te dingen. Vandaag vinden we zo iemand in Peer.