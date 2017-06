Overpelt en Neerpelt gaan fuseren

De fusiekoorts in Limburg is gaan liggen. Van alle fusieplannen bij de Limburgse gemeenten komt bitter weinig in huis. Dat heeft te maken met tijdsdruk en politieke ego's. De meeste burgemeesters zitten al in hun hoofd met de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, zegt politicoloog Johan Ackaert. Eén fusie in Limburg is rond, die van Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek. Eén komt er wellicht nog zeker, die van Neerpelt en Overpelt.