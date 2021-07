Geen kwaad opzet bij dood 25-jarige vrouw in Heers

In Amsterdam is gisteravond de misdaadjournalist Peter R. de Vries op straat neergeschoten. De Vries loste coldcases op en was ook in Nederlands-Limburg geen onbekende. Recent probeerde hij het onderzoek naar de verdwijning van Tanja Groen nieuw leven in te blazen. Tanja Groen studeerde in Maastricht toen ze in 1993 verdween. Even kwam Ronald Janssen, de moordenaar van Annick van Uytsel en het jonge koppel Kevin en Shana, in beeld als dader. Maar het bekendst is Peter R. de Vries van de zaak-Nicky Verstappen.