Geen kwartfinale voor Elise Mertens op Australian Open

In het tennis heeft Elise Mertens een uitstekende dag achter de rug op de Australian Open. In het enkel-en dubbelspel mag ze een ronde verder. In het dubbel won ze met Veronika Kudermetova van een Russisch-Wit-Russisch duo in drie sets. Mertens zit daar in de tweede ronde. In het enkel staat de Hamontse al in de derde ronde.