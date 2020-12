Molenberghs over stijgend aantal besmettingen: "Vermijd grensverkeer"

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus en het aantal ziekenhuisopnames dalen verder onze provincie. Maar de Limburgse cijfers blijven voorlopig wel hoog. Tussen 23 en 29 november testten in totaal 1.274 Limburgers positief. In de Limburgse ziekenhuizen liggen op dit moment 163 coronapatiënten. 41 van hen liggen op de afdeling intensieve zorgen. Van 27 november tot en met 3 december overleden er 15 Limburgers aan het virus. De besmettingsgraad in onze provincie is terug gezakt naar 0,97. Dat wil zeggen dat 1 besmet persoon op zijn beurt 1 andere persoon zal besmetten. De Limburgse cijfers zijn nog steeds zeer hoog. Het aantal besmettingen is door de recente maatregelen (en de gewijzigde teststrategie) langzaam beginnen dalen maar er is nog steeds een groot aantal besmettingen. Het aantal ziekenhuisopnamen blijft op een hoog niveau hangen. Hetzelfde geldt voor het aantal ingenomen ICU-bedden.