Gemeente Hechtel-Eksel zoekt enthousiaste concessiehouder voor pop-up Speeltuin De Hoef

- Wie is Rob Beenders en waarom was het ook voor hemzelf een verrassing dat hij de eed mocht afleggen als minister? Onze politiek journalist Luc Moons sprak met de kersverse minister in Brussel.- Wat opvalt bij de samenstelling van de nieuwe regering is het gebrek aan diversiteit. Weinig vrouwen, niemand van kleur.- Interim-voorzitter Steven Vandeput blijft in de eerste plaats burgemeester van Hasselt, zegt hij in een gesprek met onze redactie.- De uitbundige viering van een breakpunt door Zizou Bergs zindert nog na. Na de overwinning van de Peltenaar gaat België door naar de tweede ronde in de Davis Cup.- En in onze exclusieve interviewreeks In Bed Met De Burgemeester spreekt Ellen met burgemeester Bert Moyaers uit Herk-de-Stad.